جدول-التضخم في الكويت ينزل إلى 3.4% في نوفمبر

الكويت 25 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - أصدرت الإدارة المركزية للإحصاء في الكويت البيانات التالية لأسعار المستهلكين في نوفمبر تشرين الثاني: التضخم (%) نوفمبر 2016 أكتوبر 2016 نوفمبر 2015 التغير الشهري -0.14 -0.1 0.1 التغير السنوي 3.4 3.6 3.1 ملحوظة: ارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات التي تشكل أكثر من 18 بالمئة من سلة الأسعار بنسبة 0.19 بالمئة عنها قبل عام. وقفزت تكاليف الإسكان التي تشكل حوالي 29 بالمئة من نفقات المستهلكين بنسبة 7.4 بالمئة. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير نادية الجويلي)