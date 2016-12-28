شركة تابعة لمنازل الكويتية تبيع قطعتي أرض مقابل 6.4 مليون دينار

الكويت 28 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قالت شركة منازل القابضة اليوم الأربعاء إن شركة منازل للتعمير المملوكة لها بنسبة 99.9 في المئة قامت بتوقيع عقد ابتدائي لبيع قطعتي أرض في منطقة الضجيج جنوب غربي العاصمة مقابل 6.36 مليون دينار (20.78 مليون دولار).

وأوضحت الشركة في بيان لبورصة الكويت أنه تم استلام مبلغ مليوني دينار "على أن يتم استلام باقي المبلغ عند إنهاء إجراءات نقل الملكية."

وتوقعت الشركة تحقيق ربح قدره 1.14 مليون دينار من هذه الصفقة سيتم إدراجها ضمن بيانات الربع الرابع للعام الحالي.