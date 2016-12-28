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وزير النفط الكويتي: اجتماع لجنة مراقبة اتفاق النفط سيعقد في 21 و22 يناير في فيينا

Wed Dec 28, 2016 3:39pm GMT
 
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الكويت 28 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - نقلت وكالة الانباء الكويتية الرسمية (كونا) اليوم الثلاثاء عن وزير النفط الكويتي عصام المرزوق قوله إن ترتيبات تجري حاليا لعقد أول اجتماع للجنة المسؤولة عن مراقبة تنفيد اتفاق عالمي لخفض انتاج النفط في 21 و22 يناير كانون الثاني في فيينا.

وكان من المعتقد في باديء الأمر أن الاجتماع سيعقد في أبوظبي في 13 يناير كانون الثاني.

وترأس الكويت اللجنة التي تضم أيضا الجزائر وفنزويلا وروسيا وسلطنة عمان.

(اعداد وجدي الالفي للنشرة العربية)
 