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جدول-تسارع المعروض النقدي وتباطؤ الإقراض المصرفي بالكويت في أكتوبر

Sun Jan 1, 2017 12:16pm GMT
 
[-] نص [+] 

أول يناير كانون الثاني (رويترز) - نشر بنك الكويت المركزي
البيانات التالية للمعروض النقدي والإقراض المصرفي في أكتوبر تشرين
الأول.
        
 المعروض النقدي (%)        أكتوبر 2016  سبتمبر 2016  أكتوبر 2015
 التغير السنوي (ن1)        4.5          2.3          -1.0
 التغير السنوي (ن2)        5.0          2.6          3.1
 التغير السنوي (ن2-ن1)     5.2          2.7          4.7
 مطالبات البنوك على        4.8          6.7          5.6
 القطاع الخاص                                        
 الأصول الأجنبية للبنك المركزي
 بالمليار دينار            9.06         8.13          7.94
 التغير السنوي (%)         14.0         -2.2          -11.6
 
    ملحوظة: نسب التغير حسبتها رويترز من واقع البيانات الرسمية.

 (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)
 