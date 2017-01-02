بيت الاستثمار الخليجي يتفاوض مع بنك كويتي لتجديد تمويل مرابحة بقيمة 35.3 مليون دينار

القاهرة 2 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال بيت الاستثمار الخليجي المقيد في بورصة الكويت اليوم الاثنين إنه يتفاوض مع بنك محلي لتجديد تمويل مرابحة ودفعات مستحقة بقيمة 35.330 مليون دينار (115.5 مليون دولار).

وأضاف بيت الاستثمار في بيان إلى بورصة الكويت أنه "لا يمكن قياس الأثر (من التفاوض على تجديد تمويل المرابحة) على المركز المالي في الوقت الحالي."