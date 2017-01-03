الدار للهندسة الكويتية تفوز بعقد قيمته 13.3 مليون دينار لصيانة مصفاة ميناء عبد الله

3 يناير كانون الثاني (رويترز) - قالت شركة الإمتياز للاستثمار الكويتية في بيان إن وحدة تابعة لها فازت بعقد بقيمة 13.3 مليون دينار (43.6 مليون دولار) من شركة البترول الوطنية الكويتية لإجراء أعمال صيانة في مصفاة ميناء عبد الله.

وذكرت الشركة في البيان الذي نشرته البورصة أن شركة الدار للهندسة والإنشاءات التابعة لها قدمت أقل سعر في مناقصة "تنفيذ أعمال صيانة الأنظمة الكهربائية وأنظمة الحريق وصافرات الإنذار في مصفاة ميناء عبد الله...التابعة لشركة البترول الوطنية الكويتية بقيمة 13 مليونا و323 ألفا و236 دينارا كويتيا و350 فلسا لا غير لمدة خمس سنوات."

أضافت الشركة أنها تتوقع تحقيق نسبة هامش ربح تتراوح بين اثنين وأربعة في المئة من قيمة العقد.