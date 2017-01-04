النفط يرتفع وسط توقعات بانخفاض المخزونات الأمريكية

لندن 4 يناير كانون الثاني (رويترز) - ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء بدعم من توقعات بانخفاض مخزونات الخام الأمريكية وعلامات على أن منتجي النفط مستعدون للالتزام باتفاق خفض الإنتاج الذي دخل حيز التنفيذ هذا الأسبوع.

وزاد خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 49 سنتا إلى 55.96 دولار للبرميل بحلول الساعة 0924 بتوقيت جرينتش. وبلغ عقد برنت مستوى جديدا هو الأعلى في 18 شهرا في الجلسة السابقة لكن قوة الدولار بددت معظم هذه المكاسب بعد ذلك.

وجرى تداول خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة عند52.82 دولار للبرميل بزيادة 49 سنتا عن سعر التسوية السابقة.

وقال بيارنه شيلدروب كبير محللي السلع الأولية لدى إس.إي.بي ماركتس في أوسلو "ارتفاع الأسهم ومكاسب المعادن الصناعية صباح اليوم إلى جانب التوقعات بأن مخزونات الخام الأمريكية ستشهد انخفاضا... كلها عوامل ساهمت في دفع خام برنت لتحقيق مكاسب طفيفة صباح اليوم."

وتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم أن تظهر البيانات الأسبوعية لمخزونات النفط الأمريكية انخفاضا قدره 1.7 مليون برميل يوم الخميس.

وعززت الكويت العضو في أوبك التوقعات بأن يلتزم المنتجون بالاتفاق على تقليص تخمة المعروض من خلال خفض الإنتاج بعدما قالت مؤسسة البترول الكويتية اليوم الأربعاء إنها ستخفض الإنتاج في الربع الأول.

وكانت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) اتفقت في نوفمبر تشرين الثاني على أول خفض للإنتاج منذ عام 2008 في مسعى لتحقيق الاستقرار لأسعار النفط.

وفي إطار الاتفاق يتعين على الكويت خفض الإنتاج بواقع 131 ألف برميل يوميا.