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وزير المالية البريطاني يجتمع مع زعماء الخليج في الأسبوع الحالي

Wed Jan 4, 2017 11:03am GMT
 
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لندن 4 يناير كانون الثاني (رويترز) - يلتقي وزير المالية البريطاني فيليب هاموند مع زعماء سياسيين ومسؤولين ماليين من دول الخليج في الأسبوع الحالي في إطار اتجاه بريطانيا لتعزيز التبادل التجاري قبل انفصالها عن الاتحاد الأوروبي.

وقالت الحكومة في بيان إن هاموند سيجتمع مع القائم بأعمال رئيس وزراء الكويت ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي اليوم الأربعاء قبل سفره إلى أبوظبي للقاء مسؤولين في صناديق ثروة سيادية وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك).

وبعد ذلك سيزور قطر ليجمع مع وزير ماليتها وجهاز قطر للاستثمار ومحافظ البنك المركزي ومصرفيين.

وقال هاموند في بيان اليوم "هناك إمكانية كبيرة لتوسيع علاقاتنا الاقتصادية والاستثمارية مع حلفائنا في الخليج مستقبلا."

(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 