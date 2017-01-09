كونا: إغلاق موانيء الكويت لسوء الأحوال الجوية

دبي 9 يناير كانون الثاني (رويترز) - قالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) الرسمية نقلا عن مؤسسة الموانئ اليوم الاثنين أن الكويت أغلقت جميع موانئها اليوم الاثنين بشكل مؤقت بسبب سوء الأحوال الجوية.

ونقلت الوكالة عن مدير العمليات في ميناء الشويخ بدر العنزي القول إن حركة الملاحة متوقفة في الموانئ الكويتية الثلاثة الشويخ والشعيبة والدوحة "إلى حين تحسن الأحوال الجوية ومستوى الرؤية الأفقية". (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)