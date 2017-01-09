كونا: الكويت تغير مسار 14 رحلة قادمة لسوء الأحوال الجوية

دبي 9 يناير كانون الثاني (رويترز) - قالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) الرسمية نقلا عن الإدارة العامة للطيران المدني في البلاد إنه تم تغيير مسار 14 رحلة قادمة اليوم الاثنين بسبب سوء الأحوال الجوية.

ونقلت الوكالة عن المتحدث الرسمي باسم إدارة الطيران المدني منصور الهاشمي القول إنه تم تحويل مسار هذه الرحلات إلى مطارات الدمام والدوحة والمنامة منذ الساعة 0400 بالتوقيت المحلي لحين تحسن مستوى الرؤية.