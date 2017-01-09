مقدمة 1-الكويت تتوقع التزاما كبيرا باتفاق خفض إنتاج النفط

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من أحمد حجاجي

الكويت 9 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال وزير النفط الكويتي عصام المرزوق اليوم الاثنين إنه يتوقع "التزاما كبيرا" من منتجي أوبك والمنتجين غير الأعضاء باتفاض خفض معروض النفط العالمي الذي تم التوصل إليه أواخر العام الماضي.

كان المرزوق يتحدث خلال مؤتمر صحفي مشترك مع محمد باركندو الأمين العام لمنظمة أوبك الذي يزور الكويت حاليا.

وقال المرزوق إن اجتماع لجنة مراقبة الالتزام في فيينا يومي 21 و22 يناير كانون الثاني سيكون هو الأول للجنة الخماسية حيث سيتم الاتفاق فيه نهائيا على"آلية لمراقبة الإنتاج".

وبموجب الاتفاق الذي جرى التوصل إليه في فيينا في 30 نوفمبر تشرين الثاني لخفض الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يوميا سوف تقلص كل دولة انتاجها بحصة معينة.

وتوصلت أوبك ومنتجون غير أعضاء بالمنظمة في العاشر من ديسمبر كانون الأول إلى أول اتفاق لهم منذ 2001 على خفض مشترك لإنتاج النفط بعد أكثر من عامين من الهبوط الحاد في أسعار الخام.