مقدمة 1-حصري-مصادر: عمان تبحث مع دول خليجية الحصول على وديعة بمليارات الدولارات

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من فاطمة العريمي وتوم فين

مسقط/الدوحة 10 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال مصدران لرويترز إن سلطنة عمان تتفاوض مع دول خليجية للحصول على وديعة بعدة مليارات من الدولارات في بنكها المركزي لتعزيز احتياطياتها من النقد الأجنبي وتفادي أي ضغوط على عملتها الريال.

وذكر المصدران اللذان طلبا عدم ذكر اسميهما نظرا لعدم الإعلان عن الأمر أن مسؤولين عمانيين التقوا في الأسابيع الأخيرة مع مسؤولين من وزارات المالية الكويتية والقطرية والسعودية لبحث الوديعة المقترحة.

وقال مصدر في سلطنة عمان مطلع على سير المحادثات إنها ما زالت في مراحلها الأولى لكن "المؤشرات إيجابية حتى الآن". وأضاف "قد يقلل هذا من مخاطر انخفاض قيمة العملة".

وأكد مسؤول قطري إجراء المفاوضات قائلا "ما يجري مناقشته في حدود مليارات الدولارات... من المصلحة المشتركة للمنطقة المحافظة على سعر الصرف مستقرا."

وعند طلب التعليق من الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني حمود بن سنجور الزدجالي أحال الأسئلة إلى وزارة المالية العمانية. غير أنه قال إن البنك المركزي يشجع المصارف المحلية على جذب ودائع بالعملة الأجنبية.

ولم يرد مسؤولون بوزارات المالية العمانية والكويتية والقطرية والسعودية على مكالمات هاتفية ورسائل إلكترونية لطلب التعليق.