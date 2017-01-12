مقدمة 3-النفط يصعد بفعل خفض الإمدادات وتوقعات بطلب قياسي من الصين

(لتحديث الأسعار عند التسوية مع تغيير المصدر)

نيويورك 12 يناير كانون الثاني (رويترز) - ارتفعت أسعار النفط أكثر من واحد بالمئة اليوم الخميس بفضل أنباء عن أن كبار مصدري الخام ومن بينهم السعودية وروسيا يخفضون إنتاجهم لتقليص تخمة المعروض العالمي وبدعم من توقعات بطلب قياسي من الصين.

وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة 76 سنتا أو 1.5 بالمئة ليبلغ عند التسوية 53.01 دولار للبرميل.

وارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت 91 سنتا أو 1.7 بالمئة ليبلغ عند التسوية 56.01 دولار للبرميل.

واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في نوفمبر تشرين الثاني على خفض الإنتاج اعتبارا من بداية العام الحالي في مسعى لتقليص تخمة الإمدادات العالمية التي تسببت في انخفاض الأسعار لأكثر من عامين.

وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح اليوم إن المملكة خفضت الإنتاج إلى أدنى مستوياته في نحو عامين.

وقال الفالح خلال مؤتمر في أبوظبي إن الطلب العالمي على النفط سينمو بأكثر من مليون برميل يوميا في 2017 وسيضيق الفارق بين العرض والطلب في السوق خلال عامين إلى ثلاثة أعوام.

وذكر عدد من أعضاء أوبك ومن بينهم العراق والكويت أنهم ينفذون الاتفاق في حين قال الأمين العام للمنظمة محمد باركيندو إن أوبك تتوقع انخفاض مخزونات النفط العالمية بحلول الربع الثاني.