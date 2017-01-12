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مقدمة 1-وزير النفط: الكويت خفضت الإنتاج بأكثر من تعهداتها

Thu Jan 12, 2017 10:10am GMT
 
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أبوظبي 12 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال وزير النفط الكويتي عصام المرزوق اليوم الخميس إن الكويت تخفض إنتاجها النفطي بأكثر من الحجم الذي تعهدت به في اتفاق عالمي بين منتجي الخام.

وقال المرزوق خلال مؤتمر في أبوظبي إن الكويت تعتزم أن تكون مثالا يحتذى به وإنها تخفض الإنتاج بالفعل بأكثر مما تعهدت به. ولم يذكر الوزير تفاصيل حجم الخفض.

وأشار إلى أنه سعيد جدا بأسعار النفط الحالية. ويبلغ سعر خام برنت 55 دولارا للبرميل تقريبا.

وقال إنه بناء على بيانات الدول المنتجة للنفط حتى الآن فهناك التزام بنسبة تتجاوز 60 بالمئة في تخفيضات الإنتاج وفقا لما ورد في الاتفاق.

وقد تكون بعض الدول امتثلت لقرار الخفض لكنها لم تعلن ذلك بعد. (إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)
 