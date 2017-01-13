جدول-تسارع المعروض النقدي وتباطؤ نمو الإقراض المصرفي بالكويت في نوفمبر

13 يناير كانون الثاني (رويترز) - نشر بنك الكويت المركزي البيانات التالية للمعروض النقدي والإقراض المصرفي في نوفمبر تشرين الثاني. المعروض النقدي (%) نوفمبر 2016 أكتوبر 2016 نوفمبر 2015 التغير السنوي (ن1) 5.2 4.5 -8.2 التغير السنوي (ن2) 6.5 5.0 -0.8 التغير السنوي (ن2-ن1) 6.9 5.2 2.3 مطالبات البنوك على 4.1 4.8 5.7 القطاع الخاص الأصول الأجنبية للبنك المركزي بالمليار دينار 9.16 9.06 8.01 التغير السنوي (%) 14.5 14.0 11.0 ملحوظة: نسب التغير حسبتها رويترز من واقع البيانات الرسمية. (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية)