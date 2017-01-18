أوبك تتوقع تقلص تخمة المعروض وتبدي تفاؤلا بالتزام المنتجين المستقلين بخفض الإنتاج

لندن 18 يناير كانون الثاني (رويترز) - أشارت منظمة أوبك اليوم الأربعاء إلى أن فائض معروض النفط سيهبط في 2017 مع انخفاض إنتاج المنظمة من مستوى قياسي وبوادر أولية مشجعة على إلتزام المنتجين المستقلين بأول اتفاق مشترك مع أوبك لخفض الإمدادات منذ عام 2001.

وقالت أوبك في تقرير شهري إن دول منظمة البلدان المصدرة للبترول باستثناء اندونيسيا أنتجت 33.085 مليون برميل يوميا الشهر الماضي وفقا لبيانات تجمعها أوبك من مصادر ثانوية وذلك بانخفاض 221 ألف برميل يوميا عن إنتاج نوفمبر تشرين الثاني.

وإنتاج أوبك المسجل في نوفمبر تشرين الثاني هو الأعلى منذ عام 2008 على الأقل.

وبجانب إعلانها عن إنتاج أقل من جانب أعضائها خفضت أوبك توقعاتها لإنتاج المنتجين المستقلين في 2017 بعد تعهدات من روسيا ودول أخرى من خارج أوبك بالانضمام إلى المنظمة في تقييد الإنتاج.