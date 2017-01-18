مقدمة 2-أوبك تتوقع تقلص تخمة المعروض في 2017 وتعافي إنتاج النفط الصخري الأمريكي

(لإضافة إجمالي إنتاج أوبك في ديسمبر)

من أليكس لولر

لندن 18 يناير كانون الثاني (رويترز) - أشارت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) اليوم الأربعاء إلى أن فائض معروض النفط سيهبط في 2017 مع انخفاض إنتاج المنظمة من مستوى قياسي قبل اتفاق خفض الإنتاج وبوادر أولية إيجابية على التزام المنتجين المستقلين بالاتفاق.

لكن أوبك أشارت أيضا في تقرير شهري إلى احتمال تعافي إنتاج الخام الأمريكي حيث أن ارتفاع أسعار النفط عقب تخفيض إمدادات منتجين آخرين يدعم زيادة أنشطة الحفر لاستخراج النفط الصخري.

وفي العام الماضي اتفقت أوبك وعدد من المنتجين المستقلين على خفض الإنتاج في أول اتفاق من نوعه منذ 15 عاما اعتبارا من الأول من يناير كانون الثاني 2017 للتخلص من تخمة المعروض. وساعد هذا على ارتفاع أسعار النفط إلى 55 دولارا للبرميل من أدنى مستوى لها في 12 عاما قرب 27 دولار في العام الماضي.

وقالت أوبك "استمرار العودة إلى السياسات النقدية المعتادة الذي يشير إلى تحسن الأوضاع الاقتصادية بجانب (اتفاق) التعاون التاريخي الأخير بين أوبك والمنتجين خارج المنظمة من شأنه أن يساعد على تحقيق الاستقرار المطلوب في سوق النفط."

وأضافت أوبك تعليقا على مساهمة المنتجين غير الأعضاء في المنظمة في خفض الإنتاج "التقارير الأولية تظهر مؤشرات إيجابية على الالتزام بتعديلات الإنتاج التي جرى التعهد بها."

ووضعت أوبك في نوفمبر تشرين الثاني اللمسات النهائية على خطة لخفض إنتاجها بنحو 1.2 مليون برميل يوميا إلى 32.50 مليون برميل يوميا. وتعهدت روسيا ومنتجون آخرون من خارج أوبك بخفض الإنتاج حوالي 560 ألف برميل يوميا في ديسمبر كانون الأول.