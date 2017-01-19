مقدمة 1-وزير المالية الكويتي: ميزانية 2017-2018 ستتضمن نموا في الإنفاق

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الكويت 19 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال وزير المالية الكويتي أنس الصالح في مقابلة مع تلفزيون العربية إن من المتوقع أن تتضمن ميزانية السنة المالية المقبلة 2017-2018 نموا في الإنفاق.

ولم يعط الوزير تقديرا للنمو المتوقع في الإنفاق.

وقال الوزير في المقابلة التي أجريت معه في دافوس وبثت اليوم الخميس "نعم نعتقد أن الميزانية (للسنة المالية المقبلة) سيكون فيها نمو في حجم الإنفاق. نتمنى أن نحافظ على قدرتنا في الإنفاق الرأسمالي وزيادته."

وتوقع الصالح أن يكون عجز ميزانية السنة المالية الحالية 2016-2017 "أقل بكثير من المقدر".

وأوضح أن السياسة المتحفظة التي تتبعها الكويت في تقدير ميزانيتها اعتمدت سعر 35 دولارا لبرميل النفط لكن سعره المتوسط كان بحدود 42 دولارا.

وتعتمد الكويت عضو منظمة أوبك على إيرادات النفط في تمويل أكثر من 90 بالمئة من ميزانيتها العامة، وقد تضررت كثيرا بسبب هبوط أسعار الخام من 115 دولارا للبرميل قبل أكثر من سنتين إلى نحو 55دولارا في الوقت الحالي.

كان وزير مالية الكويت أنس الصالح قال في يوليو تموز إن المصروفات ستبلغ 18.9 مليار دينار في السنة المالية 2016-2017 بينما ستكون الإيرادات 10.4 مليار دينار منها 8.8 مليار دينار إيرادات نفطية مما يعني أن عجز الميزانية سيبلغ 9.5 مليار دينار.