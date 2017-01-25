وزير النفط الكويتي: المؤشرات تؤكد الالتزام بالخفض وتوازن السوق بدأ فعليا

الكويت 25 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال وزير النفط الكويتي عصام المرزوق اليوم الأربعاء إن المؤشرات تؤكد الالتزام بالخفض المتفق عليه بين أعضاء أوبك والمنتجين المستقلين وإن التوازن في أسواق النفط قد بدأ فعليا.

وقال المرزوق في كلمة أمام المنتدى الخليجي الثالث لاستراتيجية الطاقة "تؤكد المؤشرات التزام الدول بتعهداتها حول الخفض" مضيفا أن ذلك بدا واضحا من خلال إخطارات تم توجيهها للزبائن ترسم خططا للخفض في برامج التحميل الشهرية وتصريحات رسمية تؤكد الالتزام.

وأضاف "نحن مطمئنون إلى أن التوازن في أسواق النفط قد بدأ فعليا ونتوقع بروز التأثير الإيجابي على الأسواق مع نهاية الربع الأول من عام 2017."