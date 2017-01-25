ملخص-وزير النفط الكويتي يتوقع بقاء سعر الخام بين 55 و60 دولارا في 2017

* يقول تمديد استراتيجية الكويت النفطية من 2030 إلى 2040 بهدف الحفاظ على طاقة إنتاجية أربعة ملايين برميل يوميا.

* يقول الكويت تستهلك حاليا ما بين 300 ألف و350 ألف برميل يوميا وستصل إلى مليون برميل يوميا في 2035 وهذا شيء غير مقبول.