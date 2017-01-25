ملخص-وزير النفط الكويتي يتوقع بقاء سعر الخام بين 55 و60 دولارا في 2017
الكويت 25 يناير كانون الثاني (رويترز) - وزير النفط الكويتي عصام المرزوق:
* يتوقع بقاء أسعار النفط في نطاق 55-60 دولارا للبرميل في 2017.
* يرجح وضع ميزانية 2017-2018 على أساس افتراض سعر 45 دولارا لبرميل النفط.
* يقول تمديد استراتيجية الكويت النفطية من 2030 إلى 2040 بهدف الحفاظ على طاقة إنتاجية أربعة ملايين برميل يوميا.
* يقول الكويت تستهلك حاليا ما بين 300 ألف و350 ألف برميل يوميا وستصل إلى مليون برميل يوميا في 2035 وهذا شيء غير مقبول.
* تصريحات الوزير للصحفيين جاءت على هامش المنتدى الخليجي الثالث لاستراتيجية الطاقة في مدينة الكويت. (تغطية صحفية أحمد حجاجي في الكويت - إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
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