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ملخص-وزير النفط الكويتي يتوقع بقاء سعر الخام بين 55 و60 دولارا في 2017

Wed Jan 25, 2017 8:32am GMT
 
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الكويت 25 يناير كانون الثاني (رويترز) - وزير النفط الكويتي عصام المرزوق:

* يتوقع بقاء أسعار النفط في نطاق 55-60 دولارا للبرميل في 2017.

* يرجح وضع ميزانية 2017-2018 على أساس افتراض سعر 45 دولارا لبرميل النفط.

* يقول تمديد استراتيجية الكويت النفطية من 2030 إلى 2040 بهدف الحفاظ على طاقة إنتاجية أربعة ملايين برميل يوميا.

* يقول الكويت تستهلك حاليا ما بين 300 ألف و350 ألف برميل يوميا وستصل إلى مليون برميل يوميا في 2035 وهذا شيء غير مقبول.

* تصريحات الوزير للصحفيين جاءت على هامش المنتدى الخليجي الثالث لاستراتيجية الطاقة في مدينة الكويت. (تغطية صحفية أحمد حجاجي في الكويت - إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 