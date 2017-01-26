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منظمة التجارة: اتفاقية تسهيل التجارة على وشك دخول حيز التنفيذ

Thu Jan 26, 2017 10:16pm GMT
 
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جنيف 26 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال روبرتو أزيفيدو المدير العام لمنظمة التجارة العالمية اليوم الخميس إن اتفاقا تجاريا سيعزز الصادرات الدولية بقيمة تريليون دولار سيدخل حيز التنفيذ في غضون أسبوعين.

وسيكون لاتفاقية تسهيل التجارة أثر كبير على الدول الأفقر لأنها تبسط الإجراءات الجمركية وتضع معايير موحدة لها وهو ما يوفر الوقت ويقلل تكلفة وتعقيديات التبادل التجاري عبر الحدود.

وقال أزيفيدو إن الأردن وتشاد والكويت مستعدون جميعا لإقرار الاتفاقية وهو ما يؤمن عددا أكبر من اللازم لدخول الاتفاق حيز التنفيذ والبالغ 110 أعضاء.

(إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية)
 