واردات اليابان من النفط الخام ترتفع 3% في ديسمبر

30 يناير كانون الثاني (رويترز) - أظهرت بيانات الجمارك التي نشرتها وزارة المالية اليابانية اليوم الاثنين أن واردات البلاد من النفط الخام ارتفعت ثلاثة بالمئة في ديسمبر كانون الأول إلى نحو 3.665 مليون برميل يوميا.

وبحسب البيانات بلغ حجم واردات اليابان من النفط الإيراني 235 ألفا و453 برميلا يوميا في ديسمبر كانون الأول بزيادة 23.9 بالمئة على أساس سنوي.

وزادت واردات اليابان من الخام العراقي 36.6 بالمئة على أساس سنوي إلى 76 ألفا و145 برميلا يوميا في حين ارتفعت وارداتها من المملكة العربية السعودية 17.9 بالمئة إلى 1.426 مليون برميل يوميا.

وانخفضت واردات النفط اليابانية من الكويت 54.9 بالمئة إلى 190 ألفا و823 برميلا يوميا بينما زادت الواردات القادمة من قطر 6.5 بالمئة إلى 311 ألفا و181 برميلا يوميا وقفزت الواردات القادمة من سلطنة عمان 322.1 بالمئة إلى 55 ألفا و440 برميلا يوميا.

وبلغت واردات اليابان النفطية من الإمارات 884 ألفا و57 برميلا يوميا بزيادة 21.5 بالمئة في حين انخفضت وارداتها النفطية من روسيا 32.8 بالمئة إلى 194 ألفا و285 برميلا يوميا.

وتجمع وزارة المالية البيانات وفق قواعد تسمح للموردين بتأجيل تخليص الواردات من خلال مكتب الجمارك وهو ما يعني أن بيانات وزارة المالية غالبا ما تكون غير محدثة.