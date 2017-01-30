وزير المالية: انخفاض عجز موازنة الكويت 18.4% في 2017-2018

من أحمد حجاجي

الكويت 30 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال وزير المالية الكويتي أنس الصالح اليوم الاثنين إن العجز المتوقع في موازنة السنة المالية 2017-2018 يبلغ 7.9 مليار دينار (حوالي 26.3 مليار دولار) بانخفاض 18.4 بالمئة عن 2016-2017.

وبلغ العجز في موازنة السنة المالية الحالية التي تنتهي في مارس آذار 9.7 مليار دينار.

وأوضح الوزير خلال مؤتمر لاستعراض ميزانية السنة القادمة أن المصروفات زادت 5.3 بالمئة في الموازنة الجديدة إلى 19.9 مليار دينار بعد استقطاع نسبة احتياطي الأجيال القادمة في حين ارتفعت الإيرادات 30.4 بالمئة إلى 13.3 مليار دينار.

وأضاف أن سعر برميل النفط المعتمد في الموازنة الجديدة يبلغ 45 دولارا.

وتتضمن المصروفات الجديدة إنفاقا رأسماليا بقيمة 3.4 مليار دينار ودعما قيمته 3.1 مليار دينار ورواتب قدرها 10.7 مليار دينار.

وارتفعت الإيرادات النفطية في الموازنة 36 بالمئة إلى 11.7 مليار دينار مقارنة مع 2016-2017 بينما استقرت الإيرادات غير النفطية عند 1.6 مليار دينار.