الصندوق السيادي الكويتي: أولوية للتكنولوجيا والبنية التحتية هذا العام

الكويت 30 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال أنس الصالح رئيس الهيئة العامة للاستثمار الكويتية لرويترز اليوم الاثنين إن الصندوق السيادي سيعطي الأولوية هذا العام للتكنولوجيا والبنية التحتية.

وقال الصالح الذي يشغل أيضا منصب وزير المالية إن محفظة الصندوق في مجال التكنولوجيا صغيرة لكنها تنمو. لكنه أضاف أن الصندوق يتوخى الخذر بشأن التقييمات.