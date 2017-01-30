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الصندوق السيادي الكويتي: أولوية للتكنولوجيا والبنية التحتية هذا العام

Mon Jan 30, 2017 7:51pm GMT
 
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الكويت 30 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال أنس الصالح رئيس الهيئة العامة للاستثمار الكويتية لرويترز اليوم الاثنين إن الصندوق السيادي سيعطي الأولوية هذا العام للتكنولوجيا والبنية التحتية.

وقال الصالح الذي يشغل أيضا منصب وزير المالية إن محفظة الصندوق في مجال التكنولوجيا صغيرة لكنها تنمو. لكنه أضاف أن الصندوق يتوخى الخذر بشأن التقييمات.

وهيئة الاستثمار الكويتية من أكبر الصناديق السيادية في العالم بأصول تقدر بنحو 592 مليار دولار وفقا لمعهد صناديق الثروة السيادية الذي يرصد أنشطة القطاع. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)
 