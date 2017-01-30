وزير النفط الكويتي: الأسعار الحالية مناسبة للمنتجين والمستهلكين

الكويت 30 يناير كانون الثاني (رويترز) - أبلغ وزير النفط الكويتي عصام المرزوق رويترز اليوم الاثنين أن أسعار الخام الحالية مناسبة للمنتجين والمستهلكين.

وأضاف أن درجة التزام الدول المنتجة باتفاق خفض الإنتاج مشجعة حتى الآن. وسجل خام برنت حوالي 55 دولارا للبرميل في معاملات اليوم.

وقال للصحفيين إنه يرفض اتهامات الولايات المتحدة بأن أعضاء أوبك يتحكمون في أسعار النفط. وقال إن تلك الاتهامات غير عادلة في ضوء أن الولايات المتحدة تصدر أكثر من مليون برميل يوميا من النفط بل وتعمد أحيانا إلى بيع النفط من مخزونها الاستراتيجي لخفض الأسعار.