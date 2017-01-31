مقدمة 2-مسح رويترز: أوبك تنفذ 82% من تعهدات خفض إنتاج النفط في يناير

(لإضافة تعليق مصدر بأوبك ورد فعل أسعار النفط)

من أليكس لولر ورانيا الجمل

لندن/دبي 31 يناير كانون الثاني (رويترز) - أظهر مسح أجرته رويترز ونشرت نتائجه اليوم الثلاثاء أن إنتاج منظمةأوبك من النفط يتجه للهبوط بما يزيد على مليون برميل يوميا هذا الشهر بما يشير إلى بداية قوية للمنظمة في تنفيذ أول اتفاق لها في ثماني سنوات على خفض الإمدادات.

وكانت منظمة البلدان المصدرة للبترول اتفقت على خفض إنتاجها بنحو 1.2 مليون برميل يوميا بدءا من الأول من يناير كانون الثاني بهدف تعزيز أسعار النفط والتخلص من تخمة المعروض العالمي.

وأشار المسح الذي استند إلى بيانات ملاحية ومعلومات من مصادر بالقطاع إلى أن متوسط إمدادات 11 دولة عضوا بأوبك يشملها الاتفاق بلغ 30.01 مليون برميل يوميا في يناير كانون الثاني انخفاضا من 31.17 مليون برميل يوميا في ديسمبر كانون الأول.

ومقارنة مع المستويات التي اتفقت الدول على خفض الإنتاج منها - وهي مستويات أكتوبر تشرين الأول في معظم الحالات - فذلك يعني أن أعضاء أوبك خفضوا الإنتاج بواقع 958 ألف برميل يوميا من حجم الخفض الذي تعهدوا به والبالغ 1.164 مليون برميل يوميا وهو ما يعكس التزاما نسبته 82 بالمئة بالاتفاق.

ويزيد ذلك كثيرا عن نسبة الالتزام المبدئي البالغة 60 بالمئة التي حققها المنتجون عند تنفيذ اتفاق الخفض السابق للإنتاج في 2009 وعزز المسح الدلالات التي تشير إلى ارتفاع درجة الالتزام حتى الآن.

وقال مصدر في أوبك عن تقديرات الالتزام في يناير كانون الثاني "هذا مستوى مرتفع جدا.. إنه رقم جيد... وآمل بأن يستمر."