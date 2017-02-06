مقدمة 2-فرق الإطفاء تسيطر "بشكل كامل" على حريق مركز الشيخ جابر الثقافي

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الكويت 6 فبراير شباط (رويترز) - قال مسؤول كويتي عبر التلفزيون الرسمي إنه تمت السيطرة على الحريق الذي اندلع اليوم الاثنين في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي الذي يضم دار الأوبرا "في ربع ساعة وانهائه بالكامل."

وقال مدير عام إدارة الإطفاء بالإنابة خالد يوسف التركيت في تصريح مباشر نقله تلفزيون الكويت من موقع الحادث إن الحريق اندلع في المبنى رقم ثلاثة في المركز وهو مبنى غير مستغل حتى الآن ولم يتم استلامه بشكل كامل من جهة البناء وهو ما جعل الأضرار "بسيطة" وتقتصر على سقف المبنى.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية في وقت سابق إن فرق الإطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق الذي اندلع في أحد مباني مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي المطل على شاطئ الخليج بالعاصمة الكويت صباح اليوم الاثنين دون وقوع إصابات بشرية.

وافتتح مركز الشيخ جابر الثقافي في أكتوبر تشرين الأول ويضم دارا للأوبرا ويتكون من ثلاثة مسارح ومركزا للموسيقى ومكتبة للمؤلفات الموسيقية للكبار والصغار.

وقالت الوكالة "فور اندلاع النيران هرع رجال الإدارة العامة للإطفاء إلى موقع الحريق وتولوا عملية إخماده والسيطرة عليه ... وقد اقتصرت أضراره على الماديات."

ولم يذكر مصدر رسمي أسباب الحريق لكن الوكالة قالت إن الإدارة العامة للإطفاء فتحت تحقيقا لكشف ملابسات الحريق.