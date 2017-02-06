موجز لأهم الأنباء الساعة 1300 بتوقيت جرينتش

بيروت 6 فبراير شباط (رويترز) - قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن قوات الجيش السوري والقوات المتحالفة معه تقدمت باتجاه مدينة الباب الشمالية التي يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية اليوم الاثنين وقطعت آخر خط إمداد رئيسي يصل إلى معاقل التنظيم الواقعة في الشرق باتجاه العراق.

الكويت - قال مسؤول كويتي عبر التلفزيون الرسمي إنه تمت السيطرة على الحريق الذي اندلع اليوم الاثنين في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي الذي يضم دار الأوبرا "في ربع ساعة وانهائه بالكامل."

بيروت - قال بيان في مكتب الرئيس اللبناني ميشال عون إن المملكة العربية السعودية ستعين سفيرا جديدا لها في لبنان وستشجع عودة السياح السعوديين وزيادة رحلات شركات الطيران السعودية إلى لبنان في إشارة إلى ذوبان الجليد في العلاقات بين البلدين.

القاهرة - قال الجيش المصري في بيان اليوم الاثنين إن قواته قتلت 14 "تكفيريا" في وسط شبه جزيرة سيناء خلال الأيام الخمسة الماضية وألقت القبض على عشرة آخرين.