مصادر: إيكويت الكويتية بصدد بيع صكوك قيمتها 750 مليون دولار

من ديفيد باربوشيا

دبي 6 فبراير شباط (رويترز) - قالت مصادر مطلعة لرويترز اليوم الاثنين إن ممثلين لشركة إيكويت للبتروكيماويات الكويتية أبلغوا مستثمرين أمس الأحد خلال الجولة الأولى لاجتماعات ترويجية أن الشركة ستصدر صكوكا بقيمة 750 مليون دولار لسبع سنوات أوائل الأسبوع المقبل.

وقالت المصادر إن الإصدار الجديد وهي جزء من برنامج صكوك بملياري دولار من المرجح أن يكون بنحو 180 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مبادلة الفائدة الثابتة والمتغيرة مضيفة أن التسعير سيكون متفقا جدا مع منحنى الديون الحالي للشركة.

ولم يرد أحد على اتصالات هاتفية لمقر الشركة في الكويت.

وقال مدير صندوق استثمار إن إيكويت قدمت عرضا جيدا للمستثمرين في أبوظبي ودبي يوم الخامس من فبراير شباط مبينا أن الاجتماعات ستتوالى بحيث تكون في لندن يومي السادس والسابع من الشهر ذاته وفي هونج كونج يوم التاسع وسنغافورة في العاشر من فبراير شباط ثم في الكويت يوم الثاني عشر من ذات الشهر.

كان بنك الكويت الوطني أكبر البنوك الكويتية قال في نوفمبر تشرين الثاني إن شركته التابعة الوطني للاستثمار قامت بدور منسق الاكتتاب العالمي والوكيل المشارك لطرح أول إصدار لسلسلة سندات مزدوجة بقيمة 2.25 مليار دولار أمريكي لشركة إيكويت للبتروكيماويات.