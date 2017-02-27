جدول-التضخم في الكويت يرتفع إلى 3.3% في يناير
27 فبراير شباط (رويترز) - أصدرت الإدارة المركزية للإحصاء في الكويت اليوم الإثنين البيانات التالية لأسعار المستهلكين في يناير كانون الثاني:
التضخم (%) يناير 2017 ديسمبر 2016 يناير 2016 التغير الشهري - 0.1 1.0 0.1 التغير السنوي 3.3 3.5 3.3
ملحوظة: ارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات التي تشكل أكثر من 18 بالمئة من سلة الأسعار بنسبة 0.2 بالمئة عنها قبل عام. وقفزت تكاليف الإسكان التي تشكل حوالي 29 بالمئة من إنفاق المستهلكين بنسبة 6.4 بالمئة. (إعداد أحمد حجاجي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
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