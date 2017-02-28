دول الخليج تعتزم بحث مشروع إقليمي للسكك الحديدية في أبريل

من ألكسندر كورنويل

دبي 28 فبراير شباط (رويترز) - قال وزير إماراتي اليوم الثلاثاء إن الأعضاء الستة بمجلس التعاون الخليجي سيبحثون في اجتماع وزاري يعقد في أبريل نيسان إمكانية تشييد شبكة إقليمية للسكك الحديدية بحلول عام 2021 .

كان المجلس الذي يضم السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت وسلطنة عمان وقطر توصل العام الماضي إلى اتفاق مبدئي على تأجيل موعد الانتهاء من الشبكة من 2018 حتى 2021.

وقال عبد الله بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية للصحفيين على هامش مؤتمر صحفي بمقر الوزارة في دبي إن هناك التزاما وربما يتضح المزيد بحلول أبريل نيسان مع انعقاد الاجتماع الوزاري لمجلس التعاون الخليجي.

وقال عن المشروع إن موعد إنجازه قد يتغير.

وواجهت شبكة نقل الركاب والبضائع البالغ طولها 2100 كيلومتر والتي تمتد عبر دول الخليج الست من الكويت إلى سلطنة عمان عقبات فنية وبيروقراطية وتوقف المشروع مع تقلص الموازنات الحكومية بسبب انخفاض أسعار النفط.

وأوقفت الإمارات العمل في الجزء الخاص بها من المشروع بينما حولت سلطنة عمان اهتمامها إلى تشييد شبكة محلية تربط بين موانئ صلالة وصحار والدقم.

وكانت البحرين قالت إنها لن تربط شبكتها للسكك الحديدية بالسعودية المجاورة حتى 2023 على الأقل. وتخطط البحرين لاحقا للربط مع قطر.