مصدر: إنتاج النفط الكويتي 2.705 مليون ب/ي في فبراير

دبي 2 مارس آذار (رويترز) - قال مصدر مطلع بقطاع النفط اليوم الخميس إن الكويت عضو منظمة أوبك أبقت إنتاجها النفطي مستقرا في فبراير شباط حيث ضخت 2.705 مليون برميل يوميا.

يتماشى الرقم مع التزام الكويت في إطار اتفاق خفض إنتاج أوبك.

كانت الكويت أبلغت منظمة البلدان المصدرة للبترول أنها أنتجت 2.71 مليون برميل يوميا في يناير كانون الثاني.

تسعى أوبك إلى تقليص تخمة المعروض العالمي وتعكف على خفض إنتاجها حوالي 1.20 مليون برميل يوميا من أول يناير كانون الثاني في أول قرار من نوعه منذ 2008.

وتعهدت الكويت بخفض إنتاجها 131 ألف برميل يوميا من مستوى مرجعي يبلغ 2.838 مليون برميل يوميا.

وزاد مستوى امتثال أوبك بالتخفيضات إلى 94 بالمئة في فبراير شباط من تقدير أصلي لشهر يناير كانون الثاني كان يبلغ 82 بالمئة وفقا لمسح أجرته رويترز.