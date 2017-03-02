مصحح-الكويت تختار اتحاد شركات لتقديم المشورة في طرح مشروع الزور

(لتصحيح اسم الشركة في الفقرة الأولى)

دبي 2 مارس آذار (رويترز) - قالت وكالة الأنباء الكويتية اليوم الخميس إن الكويت اختارت اتحادا بقيادة إن.بي.كيه كابيتال لتقديم المشورة بشأن الطرح العام الأولي لأسهم مشروع محطة كهرباء شمال الزور الأولى.

تعتزم الحكومة إطلاق أول طرح عام أولي لمشروع كهرباء مستقل هذا العام حيث ستبيع 50 بالمئة من مشروع شمال الزور المستقل للماء والكهرباء.

وتشجع الكويت ودول الخليج عموما مشاريع الكهرباء المستقلة التي تستثمر فيها شركات غير المرافق العامة في محطات الكهرباء وتتولى تشغيلها لتخفيف العبء عن الميزانيات العامة وزيادة الكفاءة.

ولن تقل قدرة محطة شمال الزور الأولى عن 1500 ميجاوات وهي مملوكة بنسبة 40 بالمئة لشركة إنجي الفرنسية وسوميتومو كورب اليابانية وشركة عبد الله الحمد الصقر واخوانه الكويتية.