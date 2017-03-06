وكالة الطاقة تتوقع زيادة طاقة أوبك 1.95 مليون ب/ي بحلول 2022

6 مارس آذار (رويترز) - قالت وكالة الطاقة الدولية إن من المرجح نمو طاقة إنتاج خام أوبك المستدامة إلى 37.85 مليون برميل يوميا بحلول 2022 من 35.90 مليون برميل يوميا في 2016.

وتوقعت الوكالة التي مقرها باريس أن تأتي الزيادة بقيادة العراق وإيران والإمارات العربية المتحدة وليبيا بافتراض تحقق الاستقرار السياسي في الأخيرة واستئناف الإنتاج بالحقول المشتركة بين السعودية والكويت في المنطقة المحايدة.

كانت الوكالة توقعت في فبراير شباط 2016 نمو طاقة أوبك 800 ألف برميل يوميا فقط بين 2015 و2021 إلى 36.44 مليون برميل يوميا.

تفترض الوكالة استثمارا خارجيا محدودا نسبيا في مشاريع التنقيب والإنتاج في إيران على مدى الأعوام الستة المقبلة لتزيد الطاقة الإنتاجية 400 ألف برميل يوميا إلى 4.15 مليون برميل يوميا.