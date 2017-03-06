وزير خارجية نيوزيلندا متفائل بإتمام اتفاق تجارة مع الخليج هذا العام

من ألكسندر كورنويل

أبوظبي 6 مارس آذار (رويترز) - قال وزير الشؤون الخارجية النيوزيلندي موراي مكالي اليوم الاثنين إن نيوزيلندا متفائلة بأنها ستستكمل اتفاق التجارة الحرة المعطل بينها وبين دول الخليج هذا العام في إطار جهود لتعميق العلاقات الاقتصادية مع المنطقة.

كانت محادثات التجارة مع مجلس التعاون الخليجي المؤلف من ست دول قد انتهت في 2009 لكن الاتفاق لم ينل مصادقة الأطراف المعنية. ومن غير الواضح لماذا يستغرق كل هذا الوقت.

يتكون مجلس التعاون الخليجي من السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر والبحرين وسلطنة عمان.

يقوم وزير خارجية نيوزيلندا بزيارة خليجية هذا الأسبوع حيث سيلتقي بالقادة السياسيين لدول المجلس من أجل تشجيع التجارة وتعزيز الدعم للمضي في الاتفاق.

تبلغ قيمة التجارة الثنائية بين نيوزيلندا ومجلس التعاون الخليجي 3.2 مليار دولار نيوزيلندي (2.24 مليار دولار) وفقا لوزارة الخارجية النيوزيلندية. وتشمل صادرات نيوزيلندا إلى المنطقة الألبان ولحم الأغنام والأخشاب.

وأبلغ مكالي رويترز في فندق بأبوظبي "ننظر إلى إتمام اتفاق التجارة الحرة مع دول الخليج كأحد أهم أولويات سياستنا التجارية."

وقال إنه متفائل جدا بالانتهاء من الاتفاق هذا العام.