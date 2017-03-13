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الكويت تطلق سندات قيمتها 8 مليارات دولار

Mon Mar 13, 2017 4:00pm GMT
 
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من روبرت هوج

لندن 13 مارس آذار (آي.اف.آر) - قال مرتب إصدار سندات للكويت إن من المقرر جمع ثمانية مليارات دولار من العملية التي تجري على شريحتين لأجل خمس وعشر سنوات.

أطلقت الكويت سندات قيمتها 3.5 مليار دولار تستحق في مارس آذار 2022 عند 75 نقطة أساس فوق أدوات الخزانة الأمريكية وأخرى قيمتها 4.5 مليار دولار تستحق في مارس آذار 2027 عند 100 نقطة أساس.

بالمقارنة كان السعر الاسترشادي في نطاق 85 نقطة أساس و110 نقاط على الترتيب وكان السعر الاسترشادي الأولي في حدود 100 و120 نقطة أساس.

بلغ الطلب الإجمالي على الإصدار حوالي 29 مليار دولار. ويتولى التنسيق العالمي للطرح سيتي جروب واتش.اس.بي.سي وجيه.بي مورجان.

الكويت حاصلة على تصنيف ‭AA‬ من كل من ستاندرد اند بورز وفيتش. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)
 