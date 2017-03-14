ملخص-موديز: ارتفاع مخاطر العملة في عمان والبحرين

14 مارس آذار (رويترز) - موديز:

* تقول إن دول مجلس التعاون الخليجي في وضع جيد بوجه عام لمواجهة ضغوط المدفوعات الخارجية.

* البحرين وسلطنة عمان أكثر انكشافا بسبب انخفاض مستويات احتياطي النقد الأجنبي لديهما ومستويات العجز المرتفعة في ميزان المعاملات الجارية لكل من البلدين.

* تتوقع أن تحقق الكويت والإمارات العربية المتحدة فائضا في ميزان المعاملات الجارية عند 5.6 و3.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي على الترتيب في 2017-2018.

* تتوقع أن تعود قطر إلى فائض بسيط نسبته 0.6 بالمئة في 2017-2018.