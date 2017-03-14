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ملخص-موديز: ارتفاع مخاطر العملة في عمان والبحرين

Tue Mar 14, 2017 9:16pm GMT
 
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14 مارس آذار (رويترز) - موديز:

* تقول إن دول مجلس التعاون الخليجي في وضع جيد بوجه عام لمواجهة ضغوط المدفوعات الخارجية.

* البحرين وسلطنة عمان أكثر انكشافا بسبب انخفاض مستويات احتياطي النقد الأجنبي لديهما ومستويات العجز المرتفعة في ميزان المعاملات الجارية لكل من البلدين.

* تتوقع أن تحقق الكويت والإمارات العربية المتحدة فائضا في ميزان المعاملات الجارية عند 5.6 و3.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي على الترتيب في 2017-2018.

* تتوقع أن تعود قطر إلى فائض بسيط نسبته 0.6 بالمئة في 2017-2018.

* تتوقع عجزا نسبته 2.7 بالمئة في المتوسط للسعودية والبحرين في 2017-2018 و11.6 بالمئة لسلطنة عمان في نفس الفترة. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)
 