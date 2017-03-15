جدول-الفائض التجاري للكويت يقفز 57% على أساس سنوي في الربع/4

15 مارس آذار (رويترز) - أظهرت بيانات للإدارة المركزية للإحصاء في الكويت اليوم الأربعاء ارتفاع فائض التجارة الخارجية للبلاد بنسبة 57 بالمئة في الربع الرابع من 2016 عن مستواه قبل عام بعد الانتعاش النسبي لأسعار النفط والغاز. التجارة الخارجية للكويت الربع/4 الربع/3 الربع/4 (بالمليون دينار) 2016 2016 2015 الصادرات 4118 3622 3471 الواردات 2424 2239 2390 الفائض 1693 1383 1082 التغير السنوي للقيمة بالدينار (%) الصادرات الاسمية 18.6 -9.5 الواردات الاسمية 1.5 -1 ملحوظة: بيانات أحدث فترة غير نهائية والبيانات السابقة معدلة تعديلا طفيفا. (إعداد أحمد حجاجي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)