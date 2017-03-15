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جدول-الفائض التجاري للكويت يقفز 57% على أساس سنوي في الربع/4

Wed Mar 15, 2017 1:38pm GMT
 
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    15 مارس آذار (رويترز) - أظهرت بيانات للإدارة المركزية
للإحصاء في الكويت اليوم الأربعاء ارتفاع فائض التجارة الخارجية
للبلاد بنسبة 57 بالمئة في الربع الرابع من 2016 عن مستواه قبل عام
بعد الانتعاش النسبي لأسعار النفط والغاز.

التجارة الخارجية للكويت    الربع/4    الربع/3    الربع/4
(بالمليون دينار)        2016        2016        2015 
الصادرات            4118        3622        3471
الواردات            2424        2239        2390
الفائض                1693        1383        1082
    
التغير السنوي للقيمة بالدينار (%)
الصادرات الاسمية        18.6        -9.5
الواردات الاسمية        1.5        -1

    ملحوظة: بيانات أحدث فترة غير نهائية والبيانات السابقة معدلة
تعديلا طفيفا.

 (إعداد أحمد حجاجي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 