بنك الكويت المركزي يرفع سعر الخصم 25 نقطة أساس

دبي 15 مارس آذار (رويترز) - قال بنك الكويت المركزي اليوم الأربعاء إنه قرر رفع سعر الخصم بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 2.75 بالمئة اعتبارا من يوم غد الخميس.

وقال محافظ بنك الكويت المركزي محمد الهاشل في بيان "رفع سعر الخصم يتيح لبنك الكويت المركزي، باستخدام أدوات السياسة النقدية وأدوات إدارة مستويات السيولة المحلية، المحافظة على تنافسية وجاذبية الودائع بالدينار الكويتي والحصول على عوائد أعلى مقارنة بالإيداع بالعملات الرئيسية الأخرى لاسيما بعد إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي) الأمريكي رفع أسعار الفائدة" اليوم الأربعاء. (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية)