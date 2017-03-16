مصرفيون: قطر قد تغرد خارج السرب بعد رفع الخليج الفائدة اقتداء بأمريكا

من توم فين وديفيد باربوشيا وهديل الصايغ

الدوحة/دبي 16 مارس آذار (رويترز) - قال مصرفيون اليوم الخميس إن قطر قد تخالف الاتجاه العام بين دول الخليج الغنية المُصدرة للنفط التي رفعت أسعار الفائدة في أعقاب تشديد السياسة النقدية الأمريكية لكن قوة الوضع المالي للدوحة تشير إلى أن عملتها قد تتفادى ضغوطا كبيرة.

وبعد أن رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة 0.25 نقطة مئوية أمس الأربعاء اقتفت البنوك المركزية في السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت والبحرين أثره في غضون 90 دقيقة. وسمحت سلطنة عمان بالفعل لسعر الفائدة الرسمي بالارتفاع في الأشهر الأخيرة.

وتعكف هذه البنوك على تفادي أي ضغوط نزولية على عملاتها المربوطة بالدولار الأمريكي أو ترتبط به ارتباطا وثيقا.

لكن بحلول منتصف اليوم لم تعلن قطر، التي تربط سعر صرف عملتها الريال عند مستوى 3.64 ريال للدولار، عن زيادة أسعار الفائدة كما لم تشر إلى أنها تدرس ذلك. ولم يتسن الوصول إلى مسؤولي البنك المركزي المعنيين بالسياسة النقدية للحصول على تعقيب.

ويقول بعض المصرفيين في بنوك تجارية إنهم ما زالوا يتوقعون زيادة في أسعار الفائدة القطرية في وقت لاحق اليوم أو في الأيام القادمة. ويزور محافظ مصرف قطر المركزي الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني قازاخستان ويشير البعض إلى أن هذا ربما أخر اتخاذ القرار القطري.

وقال العضو المنتدب لأحد البنوك القطرية والذي طلب عدم نشر اسمه بسبب الحساسيات السياسية والتجارية "التوقعات تشير إلى إنهم سيقدمون على هذا مثلما فعل الآخرون. سنعرف هذا قريبا جدا."

لكن مصادر أخرى تقول إن قطر قد لا ترى ضرورة لاقتفاء أثر القرار الأمريكي. وتباطأت قطر عن معظم البنوك المركزية في خفض الفائدة خلال الأزمة المالية العالمية ومن ثم لديها الآن هيكل أسعار فائدة مرتفعة يمكن أن يستوعب الزيادات المحدودة في أسعار الفائدة الأمريكية حاليا.