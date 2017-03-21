مقدمة 1-مصادر: مؤسسة البترول الكويتية تسعى لشراء شحنة غاز مسال تسليم مايو
(لإضافة موعد إغلاق المناقصة)
ميلانو 21 مارس آذار (رويترز) - قالت مصادر تجارية إن مؤسسة البترول الكويتية طرحت مناقصة لشراء شحنة من الغاز الطبيعي المسال للتسليم في مايو أيار.
وذكر أحد المصادر أن المؤسسة تطلب أن يكون التسليم خلال يومي السابع والثامن من مايو أيار.
وقال تاجر إن آخر موعد لتقديم العروض في المناقصة هو الخميس المقبل. (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير إسلام يحيى)
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