الكويت تطرح على القطاع الخاص فرصا استثمارية على مساحة 2.5 مليون متر مربع

من أحمد حجاجي

الكويت 21 مارس آذار (رويترز) - طرحت المؤسسة العامة للرعاية السكنية في الكويت فرصا استثمارية متنوعة على شركات القطاع الخاص في مشاريع يبلغ إجمالي مساحتها نحو 2.5 مليون متر مربع بمدينتي جابر الأحمد وصباح الأحمد السكنيتين الجديدتين.

وقال وزير الدولة لشؤون الإسكان في الكويت ياسر أبل اليوم الثلاثاء إنه يتوقع أن يبدأ توقيع عقود هذه المشاريع والشروع في تنفيذها بنهاية 2017 ومطلع 2018.

وتشير حسابات رويترز بناء على نسخة من مخططات المشاريع حصلت عليها من المؤسسة إلى أن المساحة الإجمالية للحزم الاستثمارية الخمس التي طرحتها المؤسسة تبلغ 2.526 مليون متر مربع.

وتشمل الحزم ثلاث فرص استثمارية في مدينة جابر الأحمد (22 كيلومترا غربي الكويت العاصمة) بمساحة إجمالية قدرها 678 ألف متر مربع بينما يبلغ إجمالي الفرصتين الاستثماريتين الأخريين في مدينة صباح الأحمد (65 كيلومترا جنوبي العاصمة) 1.848 مليون متر مربع.

وقال الوزير أبل لرويترز عقب الانتهاء من المؤتمر الذي ضم عددا من المستثمرين إن حجم الاستثمارات التي ستولدها هذه المشاريع سيكون "كبيرا جدا" دون ذكر أرقام محددة.

وأضاف "هناك مشاريع (أخرى) ضخمة قادمة وهذه هي البداية ونأمل نجاح هذه الفرص الخمس لتعطي الانطلاقة الصحيحة" لمشاركة القطاع الخاص في المشاريع التي تطرحها الهيئة العامة للرعاية السكنية بالكويت. وتبلغ مساحة مدينة صباح الأحمد 4 آلاف هكتار وتتكون من نحو 11.8 ألف وحدة سكنية نموذجية وتضم 52 مدرسة و70 مسجدا و6 مراكز للشرطة وتم بناء جزء كبير منها ومن المتوقع أن يبلغ عدد سكانها 125 ألف نسمة.

أما مدينة جابر الأحمد فتقع على مساحة 1.2 ألف هكتار وتتكون من 4.49 ألف وحدة سكنية نموذجية و تم بناء جزء كبير منها أيضا وتضم 36 مدرسة و31 مسجدا ومركزين للشرطة ومن المتوقع أن يبلغ عدد سكانها 65 ألف نسمة.