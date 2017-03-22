الكويت: اجتماع الأحد يناقش الحفاظ على استقرار سوق النفط ومستوى الالتزام

الكويت 22 مارس آذار (رويترز) - قالت الكويت اليوم الأربعاء إن الإجتماع الذي تستضيفه الأحد المقبل والذي سيجمع وزراء لجنة مراقبة تنفيذ اتفاق خفض الإنتاج بين دول أوبك والمنتجين المستقلين سوف يناقش آليات الحفاظ على توازن أسواق النفط واستقرارها بالإضافة إلى مستوى التزام الدول بالاتفاق.

وتخفض 11 دولة من الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والبالغ عددها 13 دولة إنتاجها من الخام منذ الأول من يناير كانون الثاني بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا في حين تقود روسيا المنتجين المستقلين الذين وافقوا على تقليص الإنتاج بنحو نصف حجم تخفيضات أوبك.

وقالت مؤسسة البترول الكويتية في بيان تلقت رويترز نسخة منه اليوم الأربعاء إن اجتماع اللجنة التي ترأسها الكويت سوف يناقش مجموعة من الملفات في مقدمتها الآثار المترتبة على قرارات خفض الانتاج.

وأضاف البيان أن الاجتماع سيناقش كذلك "الجهود التي تهدف إلى إعادة التوازن الى السوق النفطي والسيناريوهات المحتملة وآلاليات التي تضمن الحفاظ على استقرار وتوازن السوق النفطي ومدى التزام الدول المشاركة في اتفاق الخفض حتى الآن."

وأكد البيان أن وزير النفط الكويتي عصام المرزوق "أشاد بتفهم وتعاون الدول المشاركة في هذا الاتفاق التاريخي لخفض الإنتاج وشدد على أهمية اتخاذ الإجراءات المناسبة لتنفيذ هذا القرار الذي انعكس منذ اتخاذه بشكل إيجابي على أسواق النفط."

وقال البيان إن عددا من الوزراء سيحضر الاجتماع منهم وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في السعودية خالد عبدالعزيز الفالح الذي تترأس بلاده حاليا منظمة اوبك كما سيحضر أيضا وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك باعتباره نائبا لرئيس لجنة مراقبة اتفاق خفض الإنتاج وعدد من الوزراء من داخل أوبك ومن خارجها.