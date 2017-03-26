وزير النفط الكويتي: السوق قد تعود للتوازن بحلول الربع/3

الكويت 26 مارس آذار (رويترز) - قال وزير النفط الكويتي عصام المرزوق اليوم الأحد إن سوق النفط قد تعود للتوازن بحلول الربع الثالث من هذا العام إذا التزام المنتجون باتفاق خفض الإنتاج وإلا فسيتأخر الإطار الزمني لاستعادة التوازن.

وقال المرزوق للصحفيين إنه لا بد من الالتزام بنسبة 100 بالمئة بين المنتجين باتفاق خفض الإنتاج.

وفي وقت سابق اليوم قال وزير النفط الروسي إن نسبة الالتزام تبلغ 94 بالمئة.

إلا أن المرزوق قال إن هناك بعض التقدم نحو استعادة التوازن وإن أرقام الإنتاج في فبراير شباط ومارس آذار وجدت صدى طيبا لدى السوق.