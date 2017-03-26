منتجو النفط يلتقون في الكويت لمناقشة الالتزام بخفض الإنتاج

الكويت 26 مارس آذار (رويترز) - تجتمع أوبك مع منتجي النفط المنافسين في الكويت اليوم الأحد لمراجعة التقدم الذي أحرزوه في اتفاق لخفض الإمدادات وقد يبحثون تمديد الاتفاق لما بعد يونيو حزيران للمساعدة في تحقيق الاستقرار بالسوق.

كانت منظمة البلدان المصدرة للبترول و11 منتجا كبيرا آخر للنفط من بينهم روسيا قد اتفقوا في ديسمبر كانون الأول على خفض إنتاجهم الإجمالي نحو 1.8 مليون برميل يوميا في النصف الأول من السنة.

رفع الاتفاق، الهادف إلى دعم سوق النفط، أسعار الخام إلى أكثر من 50 دولارا للبرميل. لكن زيادة السعر شجعت منتجي النفط الصخري الأمريكيين غير المشاركين في الاتفاق على زيادة الإنتاج.

وأبلغ وزير النفط العراقي جبار علي اللعيبي الصحفيين اليوم الأحد قبيل الاجتماع أن محمد باركيندو الأمين العام لمنظمة أوبك يبحث ما إذا كان من الضروري تمديد الاتفاق.

وقال اللعيبي "الأمين العام لأوبك يقوم بدراسة شاملة وتحليل للسوق... قد يوصي بتمديد الإعلان وهو ما سنراه بحلول اجتماع أوبك التالي" في مايو أيار.

وقال إن هناك بعض العوامل المشجعة التي تنبئ بأن سوق النفط تتحسن وإن العراق سيدعم أي خطوات لجلب الاستقرار إلى السعر إذا اتفق عليها جميع أعضاء أوبك.

وقال "أي قرار يصدر بالإجماع عن أعضاء أوبك... سيكون العراق جزءا من القرار ولن يحيد عنه."

وأوضح أن إنتاج النفط العراقي يبلغ 4.312 مليون برميل يوميا في مارس آذار مضيفا أن بلاده خفضت صادراتها من الخام بمقدار 187 ألف برميل يوميا حتى الآن وستصل بالخفض إلى 210 آلاف برميل يوميا في غضون أيام قليلة.