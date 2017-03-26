جدول-التضخم في الكويت يهبط إلى 3.2% في فبراير

26 مارس آذار (رويترز) - أصدرت الإدارة المركزية للإحصاء في الكويت اليوم الأحد البيانات التالية لأسعار المستهلكين في فبراير شباط: التضخم (%) فبراير 2017 يناير 2017 فبراير 2016 التغير الشهري -0.1 -0.1 0.0 التغير السنوي 3.2 3.3 3.1 ملحوظة: هبطت أسعار الأغذية والمشروبات، التي تشكل أكثر من 18 بالمئة من سلة الأسعار، بنسبة 0.3 بالمئة عنها قبل عام. وزادت تكاليف الإسكان، التي تشكل حوالي 29 بالمئة من إنفاق المستهلكين، بنسبة 6.4 بالمئة. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)