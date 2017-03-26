مقدمة 4-أوبك والمستقلون يدرسون تمديد خفض إنتاج النفط 6 أشهر

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من فلاديمير سولداتكين ورانيا الجمل وأحمد حجاجي

الكويت 26 مارس آذار (رويترز) - قالت اللجنة الوزارية المشتركة لأوبك ومنتجي النفط غير الأعضاء بالمنظمة في بيان اليوم الأحد إنها اتفقت على النظر في ضرورة تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط العالمي ستة أشهر.

كانت مسودة سابقة للبيان تقول إن اللجنة "تعلن ارتفاع مستوى الالتزام وتوصي بتمديد الاتفاق ستة أشهر".

لكن البيان النهائي اكتفى بالقول إن اللجنة طلبت من مجموعة فنية ومن الأمانة العامة لأوبك "مراجعة أوضاع سوق النفط والرد... في ابريل (نيسان) 2017 بخصوص تمديد تعديلات الإنتاج الطوعية."

وقال محللو قطاع النفط إن غياب التمديد الفوري قد يضغط على أسعار الخام.

وقال هاري تشيلينجوريان مدير أبحاث السلع الأولية لدى بي.ان.بي باريبا في لندن "إسقاط التوصية بتمديد التخفيضات لصالح لجنة مراجعة فنية من المرجح أن يؤدي إلى خبية أمل كبيرة واحتمال تسييل المراكز الدائنة من قبل مديري الأموال مما سيضغط على أسعار النفط."

لم يتضح على الفور سبب تغيير الصياغة لكن مصدرا كبيرا بقطاع النفط قال إن اللجنة لا تملك تفويضا يخولها التوصية بتمديد الاتفاق.