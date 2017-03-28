بتروفاك تفوز بعقد بقيمة 1.3 مليار دولار من نفط الكويت

28 مارس آذار (رويترز) - قالت شركة بتروفاك البريطانية لخدمات الحقول النفطية اليوم الثلاثاء أن شركة نفط الكويت منحتها عقدا للأعمال الهندسية والتوريد والتشييد في حقل برقان النفطي بجنوب شرق الكويت.

وارتفعت أسهم بتروفاك 2.33 في المئة.

وقالت الشركة إنها ستشيد مركزا لتجميع النفط والغاز ومعالجته ومن المقرر انتهاء العمل به في 2020.

وأضافت بتروفاك في فبراير شباط أنها شهدت زيادة في نشاط المناقصات في أسواقها الرئيسية في الشرق الأوسط.