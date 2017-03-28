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بتروفاك تفوز بعقد بقيمة 1.3 مليار دولار من نفط الكويت

Tue Mar 28, 2017 11:53am GMT
 
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28 مارس آذار (رويترز) - قالت شركة بتروفاك البريطانية لخدمات الحقول النفطية اليوم الثلاثاء أن شركة نفط الكويت منحتها عقدا للأعمال الهندسية والتوريد والتشييد في حقل برقان النفطي بجنوب شرق الكويت.

وارتفعت أسهم بتروفاك 2.33 في المئة.

وقالت الشركة إنها ستشيد مركزا لتجميع النفط والغاز ومعالجته ومن المقرر انتهاء العمل به في 2020.

وأضافت بتروفاك في فبراير شباط أنها شهدت زيادة في نشاط المناقصات في أسواقها الرئيسية في الشرق الأوسط.

وقال المدير المالي اليستير كوتشران لرويترز حينئذ إنه يتوقع إعادة طرح عددا من العقود في عام 2017 بعد تأجيلها العام الماضي. (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 