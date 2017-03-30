الكويت توقف مصفاة الشعيبة بشكل نهائي من غد الجمعة

من أحمد حجاجي

الكويت 30 مارس آذار (رويترز) - أعلن الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية الكويتية الإيقاف النهائي لمصفاة الشعيبة اعتبارا من غد الجمعة وذلك بناء على قرار من المجلس الأعلى للبترول.

وقال محمد غازي المطيري اليوم الخميس إن الإغلاق يأتي بعد أن أثبتت كل الدراسات "صعوبة تطوير المصفاة وعدم جدواه اقتصاديا".

مصفاة الشعيبة المملوكة لشركة البترول الوطنية هي الأقدم في الكويت حيث بدأت الإنتاج عام 1968 وقدرتها التكريرية 200 ألف برميل من النفط يوميا.

أوضح المطيري أن مصفاة الزور ستكون بديلا لمصفاة الشعيبة في إنتاج المشتقات النفطية وزيت الوقود عالي الجودة وأنه سيجري استخدام مرافق التخزين والتصدير البحرية الخاصة بالشعيبة في مشروع الوقود البيئي.