وزير: الكويت وعمان توقعان عقد مصفاة الدقم في 10 ابريل

الكويت 30 مارس آذار (رويترز) - قال وزير النفط الكويتي عصام المرزوق اليوم الخميس إن الكويت وسلطنة عمان ستوقعان عقد الشراكة في مصفاة الدقم بالسلطنة في العاشر من ابريل نيسان.

المصفاة جزء من منطقة صناعية واسعة هي أكبر مشروع اقتصادي في السلطنة ويهدف لتنويع مواردها الاقتصادية بدلا من الاعتماد على النفط. تبلغ طاقة المصفاة 230 ألف برميل يوميا وتعتمد على مزيج من خامي عمان والكويت بالتساوي.

وتوقع الوزير في تصريحات للصحفيين اليوم بدء تشغيل مصفاة نفط تشيدها الكويت في فيتنام بالتعاون مع شركة التكرير اليابانية إيدميتسو كوسان في مايو أيار.

وستكون مصفاة نجي سون البالغة طاقتها 200 ألف برميل يوميا ثاني مصفاة في فيتنام.

من ناحية أخرى قال المرزوق إن تعويض أقل من نصف إنتاج مصفاة الشعيبة الكويتية من البنزين سيجري من خلال الاستيراد والباقي من إنتاج مصفاتي الأحمدي وميناء عبد الله.